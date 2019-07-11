Зеленский подписал указ о “зеленом коридоре” для туристов в зоне ЧАЭС

Об этом он заявил во время рабочей поездки на ЧАЭС, сообщается в Тwitter главы государства.

“Сегодня я подписал Указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Для начала мы создадим “зеленый коридор” для туристов и уберем предпосылки для коррупции”, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно показать Чернобыль миру - ученым, экологам, историкам, туристам.

“К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим”, - добавил Президент.

Фото Антона Усова, Фейсбук

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