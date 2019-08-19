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Адвокат: Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в определении суда

19.08.2019 / 14:52
Подозреваемого в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа.

Об этом заявила 17 августа адвокат замминистра МинВОТ Юрия Грымчака Татьяна Матяш.

Прямая речь Матяш: "В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них - другое лицо, а не указанное в определении, но есть исправления и они скоро вступят в силу, поэтому сейчас отпускать никого не будут".

По словам Матяш, тюремщики "установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и та же человек".

Адвокат добавила, что представители СИЗО "уведомили департамент (Пенитенциарную службу - ред.) и ждут их решения".

"Мы, наконец, едем домой, готовиться к дальнейшим боевым действиям. Сторона обвинения осталась ждать решения департамента под СИЗО", - сообщила адвокат Грымчака.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.

Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.

По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".

Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег.

17 августа Деснянский суд Чернигова вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако этот документ еще не вступил в силу, поэтому Грымчака пока не должны арестовывать.

17 августа решением Деснянского суда г.Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн.

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взятка, суд, Грымчак, Матяш
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