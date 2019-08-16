СБУ задержала заместителя МинВОТ Грымчака

Об этом сообщили СБУ в Facebook, МинВОТ в Твиттере, генпрокурор Юрий Луценко.

Сообщение СБУ: «Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры разоблачили и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК".

Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 миллион долларов от предпринимателя в обмен на "содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, который сослался на негласные следственные розыскные действия, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Задержание произошло в ходе получения части средств, а именно 480 тысяч долларов.

Следственными действиями руководили прокуроры управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.

Уголовное производство расследуют представители НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства, а упомянутый силовиками "помощник" не является помощником замминистра. Такой должности в МинВОТ не существует.

Заявление МинВОТ: "По информации, которой располагает МВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра".

Для справки: в политике Грымчак – с 1997 года. Начинал с секретаря Макеевского городского комитета Социалистической партии. Через год стал зампредом Кировского райсовета Макеевки.

2002 - 2005 – помощник нардепа Юрия Луценко.

В 2005-2006 годах – зампред Донецкой ОГА.

С 2007 года стал нардепом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". На парламентских выборах 2012 года безуспешно баллотировался в Верховную Раду от "Батькивщины".

С 25 октября 2016 года Грымчак работал в МинВОТ на посту советника министра Вадима Черныша, а 10 марта 2017-го стал его заместителем.

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