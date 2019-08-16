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УПЦ КП проведет против Минкульта акцию протеста в связи с ликвидацией структуры

16.08.2019 / 11:42
УПЦ КП анонсировала намерение собраться 27 августа для того, чтобы провести акцию гражданского неповиновения

Представители УПЦ КП анонсировали проведение акции гражданского неповиновения в связи с незаконной ликвидацией Министерством культуры Киевского патриархата.

Активистка общественной организации «За всю Одессу» Неонила Ткаченко и священник УПЦ КП из Одессы Виталий Сеник, записали видеообращение в котором предупредили Министерство культуры Украины о том, что 27 августа представители УПЦ КП проведут акцию гражданского неповиновения в связи с ликвидацией Киевского патриархата, сообщает «Украина.ру».

По словам Неонилы Ткаченко новость о том, что Киевский Патриархат ликвидируют возмутила верующих не только в Украине, но и за рубежом «у которых отнимают храмы», и именно желание защитить права украинцев вынудило представителей УПЦ КП обратиться в Министерство культуры Украины с требованием опубликовать нормативно-правовой акт, согласно которому ликвидируется Киевский Патриархат.

Активистка подчеркивает, что «этот акт распространяется на неопределенный круг личностей, на очень большое количество украинцев, на юрисдикции других государств», и именно поэтому, «такой акт должен быть опубликован на сайте Министерства культуры Украины для того, чтобы специалисты в сфере правоведения дали ему правовую оценку, и могли беспрепятственно оспорить в суде».

Она обратила внимание на то, что многократные информационные запросы в Министерство культуры до сих пор остались без ответа, что «обуславливает обращение в правоохранительные органы с заявлением о правонарушениях и о служебном несоответствии».

Кроме того, представители УПЦ КП анонсировали для Министерства культуры Украины «намерение собраться 27 августа для того, чтобы провести акцию гражданского неповиновения приказу, акцию против противоправных действий министра культуры Украины, который подписал приказ о ликвидации Киевского Патриархата».

Источник: Inpress.ua
церковь, Минкульт, УПЦ КП
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