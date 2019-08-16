Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Согласно решению суда, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины суд в четверг, 15 августа, постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Захарченко находится не в Украине.

Напомним, Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев). Так, управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

По данному поводу в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел.

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