В Одессе священники УПЦ отпели Героя Украины

В Одессе, 15 августа, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили отпевание новопреставленного героя Украины, Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, выдающегося государственного и общественного деятеля, известного мецената и благотворителя Владимира Станиславовича Филипчука.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, чин погребения возглавил архиепископ Овидиопольский Аркадий в сослужении представителей епископата и многочисленного духовенства.

За богослужением молились представители городских и областных властей, депутаты, политические деятели, представители научной интеллигенции и общественности.

После отпевания гроб с телом почившего Героя Украины на руках священнослужителей был обнесен вокруг собора. Затем тело покойного было предано земле на Одесском Новогородском (Таировском) кладбище.