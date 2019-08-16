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В Одессе священники УПЦ отпели Героя Украины

16.08.2019 / 09:36
В Одессе священники УПЦ отпели Героя Украины
Отпевание Героя Украины В.С.Филипчука Источник: Центр информации УПЦ
После отпевания гроб с телом почившего Героя Украины на руках священнослужителей был обнесен вокруг собора

В Одессе, 15 августа, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили отпевание новопреставленного героя Украины, Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, выдающегося государственного и общественного деятеля, известного мецената и благотворителя Владимира Станиславовича Филипчука.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, чин погребения возглавил архиепископ Овидиопольский Аркадий в сослужении представителей епископата  и многочисленного духовенства.

За богослужением молились представители городских и областных властей, депутаты, политические деятели, представители научной интеллигенции и общественности.

После отпевания гроб с телом почившего Героя Украины на руках священнослужителей был обнесен вокруг собора. Затем тело покойного было предано земле на Одесском Новогородском (Таировском) кладбище.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, герой Украины, одесская епархия
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