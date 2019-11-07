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В РПЦ увидели просчет в статистике греческого митрополита

07.11.2019 / 17:10
В РПЦ увидели просчет в статистике греческого митрополита
vimaorthodoxias.gr Источник: Телеграм
Глава Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание, что эта цифра завышена в три раза

Митрополит Монемвасийский и Спартанский Евстафий (Элладская Православная Церковь) в три раза увеличил статистические данные, относительно количества христиан в мире, которые признают Варфоломея главой Церкви.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментирую заявление греческого митрополита, опубликованное на сайте vimaorthodoxias.gr.

«Любопытное заявление последовало от одного из архиереев Элладской Православной Церкви, митрополита Монемвасийского и Спартанского Евстафия. По его словам, Константинопольский Патриарх Варфоломей — глава Вселенской Церкви на земле. «Вселенский Патриархат играет координирующую роль для всего Православия. Глава нашей Церкви — Христос. Но на земле это Вселенский Патриарх», — сказал митрополит Спартанский, добавив, что 900 000 000 православных христиан признают это», - написал Легойда.

Глава Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание, что эта цифра завышена в три раза.

«Вероятно, то политическое давление, которое извне было оказано на Элладскую Православную Церковь, теперь обнаруживается вот в такой нелепой статистике, в чем можно легко убедиться, элементарно сравнив цифру из заявления митрополита с данными из открытых источников, где указывается, что общее число всех православных христиан в мире — не 900 миллионов, а в три раза меньше, лишь около 300 миллионов.

Сколько из этих 300 миллионов признают не просто первым по чести, но безоговорочным главой всей Православной Церкви Варфоломея — предмет для исследований, но вряд ли больше нескольких миллионов, составляющих паству Константинопольского Патриархата, да еще, может быть, Элладской Православной Церкви. Прихожане других Поместных Православных Церквей в массе своей идеи так называемого «восточного папизма» не разделяют», - подчеркнул он.

Владимир Легойда подытожит, что «хочется надеяться, что слова митрополита Евстафия, пусть и не в части его личных симпатий по отношению к Патриарху Варфоломею, а лишь в части приведенной им статистики, являются результатом опечатки или оговорки».

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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