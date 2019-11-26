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Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной

26.11.2019 / 10:23
Арестованный Лев Парнас, клиент адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио- и видеозаписи, связанные с украинским скандалом вокруг дела конкурента президента Штатов Джо Байдена.

Об этом сообщае ABC News

Источники агентства сообщают, что предоставленные материалы связанные с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена. Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.

Среди прочего, они содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.

Напомним: 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.

Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

Источник 

США, импичмент, Трамп, Джулиани, Парнас
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