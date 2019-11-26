В УПЦ рассказали, что говорит Церковь о пересадке органов

В Украинской Православной Церкви рассказали, чем руководствуется Церковь в своей позиции относительно пересадки органов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Православная Церковь в своей деятельности руководствуется двумя источниками: Священным Писанием как словом Божиим и Церковным Преданием, которое фактически является попыткой толкования и правильного объяснения Писания святыми отцами и учителями Церкви. Ни в первом, ни во втором источнике нет прямых ответов на поставленный Вами вопрос, потому что, по сути, практика пересадки органов достаточно молода. Но при этом и в Священном Писании, и в Священном Предании есть косвенные указания на то, возможно ли обращаться к пересадке органов человеку», - сказал доцент Киевской духовной академии.

Он напомнил, что в 2000 году Архиерейский Собор принял официальный документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».

«В этом документе не говорится о возможности пересадки органов вообще, но дается указание, что использование донорских органов запрещено в том случае, если это делается без согласия самого донора, ведь подобная практика – это, прежде всего, нарушение свободы человека. И тем более донорство запрещается тогда, когда при его применении преследуются коммерческие цели.

Но если донорство – это проявление свободной воли человека, в этом ничего предосудительного нет и быть не может. Главный принцип христианства, который провозглашается во всех книгах Нового Завета, – это заповедь о любви к ближнему. Господь Иисус Христос говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). А любовь к ближнему может выражаться по-разному, в том числе и через добровольное донорство», - рассказал Андрей Музольф.

Доцент сказал, что христиане должны следовать примеру Христа.

«Таким образом, отвечая на вопрос о возможности пересадки органов, но только добровольной, мы должны помнить, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти человека, а для этого Он, будучи одновременно Богом и человеком, добровольно принес Себя в жертву. Каждый из нас, являясь православным христианином, должен следовать примеру жертвенности Христа, ведь в желании пожертвовать частью самого себя для других есть истинно христианский смысл», - подчеркнул он.