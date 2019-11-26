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В Брюсселе Драбинко молился с представителями УГКЦ и РКЦ

26.11.2019 / 09:49
В Брюсселе Драбинко молился с представителями УГКЦ и РКЦ
Совместная молитва Источник: Фейсбук
Вместе с ним молился также настоятель прихода УГКЦ в честь святого Владимира Великого в Брюсселе Назар Михайлюк и духовенство УГКЦ Бельгии

В Брюсселе в кафедральном соборе диоцезии Брюсселя и Мехелена РКЦ в честь святых Михаила и Гудулы архиерей Православной Церкви Украины Александр Драбинко помолился с католиками и униатами по случаю годовщины Голодомора.

Об этом Драбинко написал в Facebook.

«Приняли участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины голодомора-геноцида украинского народа в кафедральном соборе Брюсселя святых Михаила и Гудулы. Совершил заупокойную литию по невинно убиенным соотечественникам», – рассказал он.

Вместе с ним молился также настоятель прихода УГКЦ в честь святого Владимира Великого в Брюсселе Назар Михайлюк и духовенство УГКЦ Бельгии.

На мероприятии присутствовали и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия, глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, представители Миссии Украины при ЕС, Посольство Украины в Бельгии, Миссия Украины при НАТО, представители дипломатического корпуса, а также жители Украины и Бельгии.

Источник: Inpress.ua
Брюссель, ПЦУ
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