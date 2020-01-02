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Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

03.01.2020 / 10:16
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани готов дать показания в рамках рассмотрения дела об импичменте Трампа.

Об этом сообщае телеканал ABC

Прямая речь: "Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации ... Или я сделаю то, что у меня получается лучше, я бы с удовольствием занялся этим делом"

Адвокат также выразил готовность представлять интересы президента США на этом процессе. Кроме того, Джулиани заявил, что перевернет дело против демократов, которые начали процесс импичмента республиканца Трампа.

Напомним: Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгресса.

Отчет основывается на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц в администрации президента.

Свидетели подробно описали, как президент и его союзники заставляли Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.

При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав - в обмен на заявление о расследовании - помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения обнародованы в Палате представителей.

Источник

США, импичмент, Трамп, Джулиани
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