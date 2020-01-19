Тела погибших в Иране украинцев вернулись на родину

Об этом свидетельствует трансляция Офиса президента

На церемонии прощания присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Около 11:40 катафалки с телами погибших направились к терминалу В аэропорта, где их ожидали коллеги из МАУ.

Как сообщает авиакомпания МАУ, попрощаться с погибшими смогли все желающие с 13:00 до 19:00.

Как сообщалось ранее, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.

В частности, пилоты Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич; бортпроводники Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

Кроме членов экипажа, среди погибших украинцев было двое пассажиров - Елена Малахова и Ольга Кобюк.

По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.

На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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