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Гончарук назвал три стратегии для улучшения инвестклимата Украины

23.01.2020 / 15:16
По словам премьер-министра Алексея Гончарука привлечь больше инвестиций в Украину поможет судебная реформа, концессионные инфраструктурные проекты и эффективные муниципалитеты и общества.

Об этом он рассказал в в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.

Премьер выделил три главные стратегии для улучшения инвестиционного климата в Украине:

- верховенство права, гарантирующее защиту прав инвесторов

."Как и в других постсоветских странах, у нас существуют группы влияния, которые использовали судебную систему как оружие в своих войнах друг против друга. Эти группы вооружали суды. Следовательно, установление верховенства права является необходимым условием привлечения инвестиций в Украину.

...Я считаю судебную реформу главной задачей, и мы готовы ее выполнить", - подчеркивает глава правительства.

- интересные инфраструктурные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства

"Мы считаем, что несколько весомых завершенных проектов смогут прислать правильный месседж наружу. Только за два месяца работы правительства мы уже успели провести закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), и это только начало.

Эти проекты также будут служить площадкой для тестирования изменений, которые следует осуществить. Надеемся, что это укрепит бренд Украины", - отмечает премьер.

- муниципальные проекты, в которых эффективные общины должны стать реальными агентами изменений.

"В ближайшее время мы завершим реформу децентрализации и к следующему году мы планируем иметь эффективные муниципалитеты и общества, способны привлекать инвесторов при благоприятных условиях", - резюмирует Гончарук.

Напомним: Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Источник 

инвестклимат, Гончарук
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