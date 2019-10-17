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Опубликован закон для улучшения инвестклимата в Украине

17.10.2019 / 17:59
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" в среду, 16 октября, опубликован в издании "Голос Украины".

 Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. Так, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Он отменяется с 2021 года.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме: пункта 3 раздела I настоящего закона, который вступает в силу через месяц со дня опубликования настоящего закона; пунктов 10-13 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу с 1 января 2020 года; подпунктов 1-7 пункта 18 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу через пять месяцев со дня опубликования настоящего закона", - подчеркивается в тексте закона.

Напомним, 11 октября проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 27 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков передал законопроект на подпись главе государства.

Источник

закон, инвестклимат
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