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МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы

17.10.2019 / 14:23
Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа"), а группу СНГ ликвидировали.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Напомним: Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.

Источник

МВФ, развивающиеся страны
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