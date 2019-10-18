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Возвращение Коломойскому акций Приватбанка: суд приостановил рассмотрение дела

18.10.2019 / 09:42
Хозсуд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

Как сообщил исполняющий обязанности главы суда, Петр Пономарь, соответствующее решение 16 октября приняла судья Людмила Шкурдова.

"Насколько я знаю, причина остановки - до рассмотрения другого судебного дела, которое рассматривается не в Хозяйственном суде города Киева. Оно рассматривается в Украине, в другом суде", - подчеркнул он.

По его словам, решение о прекращении рассмотрения дела появится в Едином реестре судебных решений через несколько дней.

На сайте суда отмечается, что судебное заседание по делу Приватбанка, назначенное на 10:30 17 октября, не состоится "в связи с остановкой производства до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17".

Как сообщает пресс-служба, суд работает в обычном режиме

Представитель Коломойского Александр Винниченко подтвердил, что Хозсуд остановил рассмотрение дела.

По словам Винниченко, его клиент сохраняет позицию, что государство незаконно отобрало у него акции банка.

Он также допустил, что минирование здания суда произошло в интересах ответчиков.

В то же время руководитель управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук сообщил, что основание для прекращения дела - рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле.

Напомним: Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник 

суд, Коломойский, Приват
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