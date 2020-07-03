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В Польше в масштабном ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 украинцев

03.07.2020 / 17:18
В Польше возле города Богуславице Силезского воеводства в четверг, 2 июля, столкнулся пассажирский автобус и грузовик, в результате чего пострадали 40 человек, в том числе 16 украинцев.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"2 июля в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи г.Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", - рассказал Погорельцев.

В свою очередь польское издание "Dziennik Polski" со ссылкой на пресс-секретаря городского управления полиции в Ченстохове Марта Качиньску пишет, что "согласно очень предварительным данным, шина взорвалась в автоцистерну, которая перевозила сыпучий материал неизвестного типа". "Это транспортное средство врезалось в упавший автобус, а затем в автомобиль с прицепом, перевозившим легковоспламеняющиеся вещества. В обоих грузовиках произошел пожар", - сказала Марта Качиньска

В автобусе на работу ехали граждане Украины, сообщает "Dziennik Polski". По словам Качиньской, всего в ДТП пострадал 31 человек. Троих наиболее тяжело раненых эвакуировали вертолеты службы воздушной скорой помощи, еще семь были доставлены в больницы в Ченстохове и Радомском. Еще 18 человек были первоначально помещены в школу в Крушине, где с ними работали психологи, но затем было решено направить их в больницу на обследование, пишет польское издание. Оно приводит также данные Министерства здравоохранения о том, что всего в ДТП получили травмы и раны 32 человека

По информации пресс-центра польской полиции в регионе на странице в Твиттере, сейчас ведется судебное разбирательство, полиция осматривает место происшествия и транспорт, который в нем участвовал.

"10 человек были госпитализированы, в том числе водитель автобуса, который получил серьезные ранения, все пострадавшие получили помощь", - сказано в сообщении.

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пострадавшие, Польша, ДТП
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