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Митрополит Антоний объяснил, почему человек несет ответственность за страдания

03.07.2020 / 17:20
Митрополит Антоний объяснил, почему человек несет ответственность за страдания
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Выражение «служение тлению» - это точная характеристика нынешнего состояния всего созданного. Все, что делает человек, ожидаемо подвержено разрушению

Грех Адама имел отрицательное значение для всего мироздания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в четвертом выпуске новой видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Человек, будучи венцом творения, согрешил, то и весь мир стал подвластным греху, за что земля подверглась проклятию, взрастила тернии и чертополох. А неразумная тварь покорилась суете, то есть потеряла разумную цель своего существования. Во покорением суете толкователи понимают служение всего творения множеству потребностей человека, среди которых много ненужных, пустых, бесполезных, страстных, греховных - то недостойное поведение человека с природой, который заставил ее страдать от своей жадности, жестокости и непонимания»,- сказал митрополит Антоний.

Он привел цитату известного экзегета Александра Иванова, который пишет о том, что «покорение твари суете произошло из-за тесной связи ее с человеком, владыкой земли, и состоит в том, что земная тварь потеряла руководителя и правителя, а вместо служения человеку вынуждена вести войну с ним, чтобы удовлетворять его несдержанности и пороки».

Митрополит Антоний объяснил, что выражение «служение тлению» - это точная характеристика нынешнего состояния всего созданного. Все, что делает человек, ожидаемо подвержено разрушению.

Святитель Феофан Затворник приводит мнение блаженного Феодорита Кирского, который считал, что «вся видимая тварь получила в наследство существо смертное, потому что Творец предусматривал преступление Адама и тот смертный приговор, который будет в отношении него произнесен».

«То есть природа была предусмотрительно создана бренной, и человек к этой бренности добавил еще со своей стороны разного рода ухудшения - стал бить и мучить животных, опустошать леса, а цветущие поля превращать в пустыни. В результате природа и стала служить пустоте и тлению», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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