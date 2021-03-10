Три COVID-больницы Черновцов загружены на 98-100% - ОГА

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Прошлая неделя была самой тяжелой со времени начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. Мы имели абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. За последний год такой госпитализации еще не было. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1, №3 и №4, загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены", - сказал Олег Черный.

По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также уже загружаются.

На областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обратились к Черновицкому городскому совету с просьбой подготовить резерв мест в больницах и врачей, которые будут предоставлять медицинскую помощь в госпитальных базах Черновицкой области.

Напомим, с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.

В Украине за минувшие сутки, 8 марта, зафиксировано 3 261 новый случай COVID-19, умерло 76 человек. С начала пандемии коронавирусом заболело 1 410 061 человек.

В Черновицкой области зафиксировано 59 134 случая инфицирования COVID-19. Из них 46 274 пациента выздоровело, 1 107 человек умерло.

Источник