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Управделами УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога

10.03.2021 / 18:14
Управделами УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что часто люди не ценят жизнь, дарованную Богом, а приходят к пониманию через болезнь и страдание

Благодарность Богу помогает научиться любить по-настоящему и ценить все происходящее в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» митрополит Антоний (Паканич). 

«В христианстве самое основное - любовь, надо учиться жить так, чтобы каждое слово и дело освящалось любовью. Опытные духовно люди обращают внимание на то, что любовь может вспыхнуть в душе тогда, когда в ней есть благодарность. Даже тогда, когда мы ничего не чувствуем в душе, даже тогда, когда нам кажется, что мы не способны ни к каким добрым чувствам, мы можем сосредоточиться на мысли о том, что Бог нам дал и дает каждый день как подарок», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что часто люди не ценят жизнь, дарованную Богом, а приходят к пониманию через болезнь и страдание.

«Дай, Бог, нам решимости теперь об этом задуматься, чтобы не вынуждать Бога учить нас таким способом. Если мы сумеем собирать свои мысли так, как увеличительное стекло собирает рассеянные лучи солнца, то сможем и в собственном сердце ощутить огонек любви к Богу. Загореться он может только в том случае, если вокруг будет подходящий материал – благодарность Богу за все. С развитием способности благодарить будет возрастать и готовность поделиться всем, чем Бог нас одарил, а значит - явить любовь на деле», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний отметил, что «усердие человека и помощь Божия дадут радость любить Бога и любить ближнего».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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