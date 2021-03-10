Управделами УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога

Благодарность Богу помогает научиться любить по-настоящему и ценить все происходящее в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» митрополит Антоний (Паканич).

«В христианстве самое основное - любовь, надо учиться жить так, чтобы каждое слово и дело освящалось любовью. Опытные духовно люди обращают внимание на то, что любовь может вспыхнуть в душе тогда, когда в ней есть благодарность. Даже тогда, когда мы ничего не чувствуем в душе, даже тогда, когда нам кажется, что мы не способны ни к каким добрым чувствам, мы можем сосредоточиться на мысли о том, что Бог нам дал и дает каждый день как подарок», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что часто люди не ценят жизнь, дарованную Богом, а приходят к пониманию через болезнь и страдание.

«Дай, Бог, нам решимости теперь об этом задуматься, чтобы не вынуждать Бога учить нас таким способом. Если мы сумеем собирать свои мысли так, как увеличительное стекло собирает рассеянные лучи солнца, то сможем и в собственном сердце ощутить огонек любви к Богу. Загореться он может только в том случае, если вокруг будет подходящий материал – благодарность Богу за все. С развитием способности благодарить будет возрастать и готовность поделиться всем, чем Бог нас одарил, а значит - явить любовь на деле», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний отметил, что «усердие человека и помощь Божия дадут радость любить Бога и любить ближнего».