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Дистанционное общение с родителями, гигиена и экстернат для отдельных учеников - рекомендации МОН школам

06.08.2020 / 17:53
Министерство образования и науки Украины (МОН) предоставило рекомендации по безопасной работе школ в новом учебном году.

С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социального дистанцирования и правил гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.

Об этом говорится на сайте МОН.

"В соответствии с рекомендациями Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений ", - говорится в сообщении.

До старта учебного года основателям заведений рекомендовано:

обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;
оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;
создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Министерство образования и науки Украины (МОН) предоставило рекомендации по безопасной работе школ в новом учебном году.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется:

открыть несколько входов в здание,
увеличить расстояние между партами,
использовать разметку на полу для организованного движения коридорам,
выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся,
использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения,
при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе,
установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты.

Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками.

Важно уменьшать количество коммуникационных упражнений, как, например, проведение утреннего круга.

МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал.

Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня и позашкилля имеет так же быть организована с учетом временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

Напомним, что г лавный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил временные рекомендации по организации обучения в учебных заведениях (С).

В частности, планируется, что к работе не будут допускаться работники заведения с температурой более 37,2 ° C.

А передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске.

Кроме этого, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий советует школам отпраздновать начало учебного года в рамках класса.

Источник

обучение, коронавирус, карантин, МОН
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