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Трехнедельный карантин вводится во всех учреждениях образования

12.03.2020 / 12:48
С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления.

Подробные рекомендации для руководителей учреждений и управленцев содержатся в письме Министерства образования и науки №1/9-154 от 11 марта 2020 года, которое обнародовано на сайте МОН.

Отмечается, что карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления: дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования.

"Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина учащимся и студентам запрещается посещать учреждения образования", - подчеркнули в министерстве.

МОН также рекомендует учреждениям образования:

Отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учреждений образования, в частности пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и т. п.;

Не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

Информировать соискателей образования и сотрудников учреждений относительно того, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

Разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий согласно учебных планов после нормализации эпидемической ситуации;

Разработать мероприятия по частичному переводу работников на дистанционную работу;

Обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

Выделить в общежитиях учреждений профтех, профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

Выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

Ограничить проведение запланированных совещаний, профилактических мероприятий, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

Напомним, Кабинет министров в среду, 11 марта, на своем заседании принял решение о введении сроком на три недели карантина в учебных заведениях.

Источник 

коронавирус, карантин, МОН
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