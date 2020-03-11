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Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко – указ

12.03.2020 / 13:19
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской областной государственной администрации и назначил главой ОГА Романа Грищенко.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе №74/2020, обнародованном на сайте главы государства в среду, 11 марта.

Купрейчик президент освободил от временного исполнения обязанностей главы ОГА указом № 73/2020.

Кандидатуру Грищенко на должность главы Сумской областной государственной администрации в конце января текущего года утвердил Кабмин Украины.

Роман Грищенко родился 11 января 1982 года в селе Катеринка Первомайского района Николаевской области.

Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До этого назначения работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Источник

Зеленский, Роман Грищенко, Сумская ОГА
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