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Печерский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации

05.05.2020 / 16:49
Печерский районный суд города Киева заочно избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в рамках рассмотрения дела по узурпации власти в виде содержания под стражей.

Об этом в комментарии сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу – ред.) в виде содержания под стражей», - сказал Сердюк.

По его словам, защитники экс-президента будут подавать апелляцию на это решение суда, - после получения полного текста решения, на что адвокаты Януковича ожидают 8 мая.

Как сообщалось, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Защита Януковича подала апелляции на приговор экс-президенту по делу о госизмене. Судебное заседание по рассмотрению апелляций перенесли на 18 мая.

Источник

арест, суд, Янукович
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