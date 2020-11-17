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Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

17.11.2020 / 11:48
Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает "Громадське"

Такое решение судьи приняли на заседании 16 ноября.

Как пояснил один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко, апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.

Прямая речь: "Многочисленные процессуальные нарушения и неподтвержденность подозрения. Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции".

Напомним: после побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента.

Источник

арест, суд, Янукович
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