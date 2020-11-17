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Ставицкий: В Израиле признали действенность российской вакцины «Спутник V» от коронавируса

17.11.2020 / 10:30
На ковидном фронте развернулась настоящая война умов и финансов за действенную вакцину от пандемии, Россия уже испытала её и предлагает бесплатное вакцинирование во имя спасения, но власть Украины упорно не желает воспользоваться этой возможностью, обрекая своих граждан на смерть.

Об этом бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассказал в программе «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne, передает интернет-издание Новости Украины — From-UA.

Количество заболевших в Украине стремительно приближается к российскому показателю, хотя в России населения в три раза больше. Но даже при таких условиях, говорит Эдуард Ставицкий, власти Украины отвергают предложение политика Виктора Медведчука принять участие хотя бы в начальной программе вакцинации.

«Даже в борьбе с этой странной болезнью, которая возникла из ниоткуда, но она колотит весь мир, и в Украине сейчас страшные вещи происходят с точки зрения того, что я убежден, что занижены данные по ряду причин. У меня много друзей докторов. И как можно не использовать возможности того же Виктора Владимировича Медведчука, с большим уважением отношусь к этому политику, в части его предложений. Участие хотя бы в начальной программе вакцинации, принять участие в разработке», - говорит он.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности акцентирует на том, что даже передовая израильская клиника «Хадасса» закупает у России 1,5 млн доз вакцины, так как уверена в её высоком качестве.

«Несколько десятков стран с Россией подписали и участвуют во всех этих аспектах и, соответственно, получают право по себестоимости получать эту вакцину. Например, Аргентина: из 25 млн доз, подписанных с Россией, 15 млн получат бесплатно, потому что принимало в разных фазах их население участие в этих экспериментах. Я вам скажу больше, никакой тут тайны нет. Я сам прошел эту вакцину, у нас коммерческое предприятие (не хочу их популяризировать) в Израиле, они российскую вакцину предлагали добровольцам. Я пошел и провакцинировался и считаю это не зазорным, потому что то, что будет через полгода-год, неизвестно. Не хочется попадать в группу риска. На здоровье не жаловался, но я сделал себе эту прививку «Спутник V», чувствую себя прекрасно. Поэтому считаю, что неправильно не обращать внимание на те достижения, которые достигаются нашими соседями», - сказал гость программы.

Ставицкий отмечает, что украинцы с радостью бы восприняли возможность вакцинироваться препаратом, который бесплатный для российских граждан, но власть и псевдопатриоты всячески вставляют палки в колеса Виктору Медведчуку, не давая ему возможность доставить вакцину в Украину.

«Вы же понимаете, что это гуманитарный, прежде всего, аспект. Да, есть вопросы политические. Опять же, риторика этого псевдопатриотизма, и на это нельзя не обращать внимания, но с точки зрения гуманитарных вопросов, я вот даже среди друзей пошутил как-то. Если бы Виктор Владимирович договорился и открыли бы пункты вакцинирования на границе в нейтральной зоне, то я уверен, что там такие бы толпы стояли вакцинироваться, особенно в близлежащих к границе пунктах. Мы бы сами убедились, насколько людям это необходимо. Поэтому я никого не хочу рекламировать, но есть объективные вещи, на которые надо обращать внимание», - резюмировал он.

коронавирус, вакцина, Ставицкий
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