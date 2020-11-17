Разумков предлагает создать рабгруппу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса

"Мы должны переходить во второй этап – создать рабочую группу, которая бы непосредственно уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 16 ноября.

При этом спикер подчеркнул, что законопроект № 4304 о восстановлении некоторых отельных положений закона "О противодействии коррупции" и Уголовного кодекса Украины остается актуальным.

Он напомнил, что этот законопроект разрабатывали и поддерживали практически все политические силы в Верховной Раде.

По его словам, депутаты очень быстро отреагировали на то, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Он также добавил, что задание данного законопроекта было "быстро отреагировать и вывести ситуацию в статус-кво, а далее уже нарабатывать совместную законодательную инициативу, которая помогла бы урегулировать и выйти из этой кризисной ситуации".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Разумков, находящийся в настоящее время на самоизоляции дома, поскольку заболел CoVid-19, обратился к членам согласительного совета посредством видеосвязи.

Заседание согласительного совета Рады ведет вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук также заболел COVID-19.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.

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