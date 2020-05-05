Судьи раскрыли схему возможного назначения Сытника в ВАКС

Бывшая сотрудница Виталия Шабунина, народный депутат фракции «Слуга народа» и глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики ВР Анастасия Радина (Красносильская) активно лрббирует законопроект №3348 о внесении изменений в закон "О Высшем антикорупционном суде", которым предусматривается снятие ограничений на участие в конкурсе для занятия должности судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) для работников НАБУ и прокуратуры.

Об этом пишут судьи в телеграмм-канале «Под Мантией».

«Кресло под Директором НАБУ Сытником Артёмом шатается давно. Ему давно советуют уйти. Слишком не красивая история с отдыхом и протоколом о коррупции. Не исключено, что уже очень скоро он уйдет с должности сам, как и некоторые другие сотрудники НАБУ. И куда дальше? Нужно же переждать. Идеально было бы не уходить из цепочки антикорпционных дел. Выход только суд», - говорится в сообщении.

По мнению судей, сейчас на этом пути только две проблемы: не позволяет закон и нет вакансий.

«С вакансиями Директор НАБУ уже начал подготовительную работу, и активно пишут жалобы в ВСП. Пару свободных вакансий там все-таки может появиться», - отмечается в сообщении.

Как пишут судьи, сейчас все зависит от Анастасии Радиной (Красносильской) что бы закон проголосовали. А когда проголосуют, то и вакансии в ВАКС будут организованы очень быстро.

«Вишенка на торт. Наш инсайд рассказал, что законопроект удачно согласован с Главой ВС. Возможно, ей такой союзник очень будет удобен, что бы помогал собрать компромат на судей», - резюмировали судьи.