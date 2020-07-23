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Цель ВАКС - обеспечение интересов НАБУ

23.07.2020 / 17:29
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не проработал и года. Но уже с уверенностью можно сказать, что его цель не справедливость и правосудие, а обеспечение интересов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и лично Артема Сытника.

Об этом сообщает телеграм-канал "Под мантией"

"По факту ВАКС используют для того, чтобы пачками удовлетворять ходатайства НАБУ на незаконные прослушки и проведения обысков. Реальных же результатов их работы нет - за год всего 9 решений по сути, и три из них - против адвокатов. Зато примеров нарушения прав человека в деятельности некоторых судей — масса", - сказано в сообщении.

По мнению авторов поста, среди них можно выделить дело народного депутата Георгия Логвинского, дело владельца агрохолдинга "Авангард", скандально известного экс-хозяина двух обанкротившихся банков Олега Бахматюка и дело экс-депутата Николая Мартыненко. "Самыми одиозными можно считать дело нардепа Георгия Логвинского, по которому решение ВАКС заблокировали в Европейском суде. Дело Бахматюка, где в решении ВАКС судьи противоречили сами себе и откровенно подыгрывали НАБУ. Дело Мартыненко, когда судья Федорак фактически угрожала адвокатам и лишила фигурантов права на защиту", - отмечают они.

Это лишь самые известные примеры, но подобных абсурдных решений в работе ВАКС за год насобиралось уже очень много, обращают внимание судьи.

"На такие откровенные манипуляция этого суда уже обратили внимание в Европейском суде по правам человека, и даже отменили одно из их решений. Но самое страшное в том, что очередная попытка восстановить доверие украинцев к судебной системе провалилась и справедливости искать негде", - подводят итог служители Фемиды.

судьи, суд, НАБУ, ВАКС
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