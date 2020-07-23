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Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

23.07.2020 / 17:18
Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на события, всколыхнувшие 21 июля Украину.

Об этом Маск сообщил в Twitter

Американское издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля.

Илон Маск его прокомментировал: "Просто еще один день в 2020 году".

Напомним, 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.

Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что этому способствовал разговор президента с террористом.

Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
Около 22:00 правоохранители штурмовали автобус. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.

На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Источник

автобус, террорист, Луцк, Маск
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