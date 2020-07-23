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Луцкий террорист уже допрошен

23.07.2020 / 10:54
Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош во вторник, 22 июля, был допрошен, он сейчас находится в Луцком следственном изоляторе и, как ожидается, суд изберет ему меру пресечения.

Об этом сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюк, которого цитирует "Интерфакс-Украина", председатель областной полиции Юрий Крошко, которого цитирует LIGA.net

Прямая речь Данюка: "Сейчас происходят следственные действия по установлению связей террориста, места приобретения оружия, возможных сообщников. Несколько человек задержаны сейчас и проверяется информация относительно их участия в этом террористическом акте ... Террорист находится в Луцком следственном изоляторе".

По словам Данюка, суд по избранию меры пресечения состоится уже в четверг, 23 июля.

Комментируя видео, где видно, как этот луцкий террорист после завершения операции некоторое время стоит, и правоохранители его не задерживают, Данюк пояснил, что эта задержка была обусловлена ​​профессиональной необходимостью.

У СБУ были подозрения, что в автобусе остался взрывное устройство. Правоохранители хотели убедиться, что у мужчины нет дистанционного устройства управления этим взрывным устройством, так как заложники оставались в автобусе.

Ему давали указания поднять руки, опустить руки, повернуться, постоять, силовики сканировали местность приборами обнаружения возможной опасности для заложников. И только после этого подошли к нему сотрудники полиции и СБУ, рассказал Данюк.

Заложников после освобождения, по словам начальника облуправления СБУ, допрашивали в течение нескольких часов. В больницу с ним никто не обращался. Их состояние удовлетворительное, уточнил глава управления СБУ.

Председатель областной полиции Юрий Крошко также рассказал, почему во время захвата автобуса с заложниками в Луцке правоохранители не ограничивали сотовую связь террористу Максиму "Плохому" Кривошу.

По его словам, связь не ограничивалась, потому что с террористом было необходимо вести переговоры, а говорил он только по мобильному телефону, на личный контакт не выходил.

На вопрос журналиста, не было ли дополнительной угрозы из-за доступа террориста к связи, Данюк сказал, что правоохранители были готовы ограничить связь "в любой момент".

Источник

автобус, террорист, Луцк
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