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В Украине появилось новое министерство

23.07.2020 / 11:15
Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Перед этим недавно назначенный вицепремьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что это министерство будет отвечать за "формирование и обеспечение, реализацию государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности".

Прямая речь Уруского: "Принятие этого постановления (о создании министерства - ред.) позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступления в государственный бюджет, развитие регионов, положительно повлияет на рыночную среду".

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Источник

Кабмин, министерство, Уруский
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