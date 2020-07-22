Полиция: харьковский сообщник луцкого террориста пошел на сотрудничество

Об этом сообщает полиция Харьковской области

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.

Во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он начал сотрудничать со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления.

Напомним, 21 июля около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами.

Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.

Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.

Террориста задержали без потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".

Есть видео, на котором видно, что задержание Кривоша и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса. Замглавы МВД Антон Геращенко объяснил, что спецназовцы использовали светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Кривоша, чтобы психологически сдержать его.

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