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Пастухи в Карпатах держат собак, похожих на овец

24.07.2020 / 10:54
Каждую отару на Карпатских полонинах охраняют собаки, днем ​​они помогают загонять стадо, а ночью - охраняют его от волка, медведя и рыси. Они должны быть выносливы, а еще быть похожи на овцу.

Об этом рассказал Василий Муханюк из Лазещины, владелец пастушьих собак.

"Каждую отару на Карпатских полонинах охраняют собаки. Днем их работа - помогать пастухам загонять стадо, а ночью они охраняют отару от волка, медведя или рыси. У моего отца, который держит овец на полонине Шумняска, пять пастушьих собак - это среднеазиатские овчарки алабаи. Они должны быть неприхотливы, выносливы, а еще - быть похожи по окрасу на овцу", - рассказал Муханюк.

Такое сходство нужно для того, чтобы дезориентировать дикого зверя.

"Представьте себе медведя, который ночью, голодным, пришел к отаре и хочет зарезать овцу. И тут на него выбегает одна "овца" из стада, лает и скалит зубы. Медведь пугается и убегает", - пояснил Муханюк.

По словам хозяина, эти собаки с волком всегда готовы принять бой - именно поэтому с детства им обрезают уши и хвосты.

"Это наиболее уязвимые места у алабаев", - сказал он.

Муханюк показывает собак, которые охраняют отцовскую отару на Черногорской полонине. Это алабаи Бай, Бабу, Цезарь и Зоя. На выпас с чабанами собаки ходят по очереди - двое утром, двое - после обеда.

Собак купили в Словакии - там родственник разводит этих собак для овцеводов. Стоимость такой среднеазиатской овчарки - 1,3 тыс. евро.

Вырастают собаки до 70-80 см, весят - 60-80 кг.

Источник

собаки, стадо, овцы
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