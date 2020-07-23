Митрополит Антоний: 12 принципов христианской веры на жизненных примерах

Православная Церковь 23 июля чтит память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерского монастыря и основоположника монашеской жизни на Руси. В этот день именины отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

В день ангела владыки Антония Центр информации УПЦ подготовил материал для сайта "Подробности" на основе новой книги управделами УПЦ - "Стать ближе к Богу", в которой он поясняет смысл Святого Писания и основы христианской веры на "живом", доступном языке.

О запасе сокровищ, который пригодится в вечности

"Своим Входом в Иерусалим Спаситель показывает, что он считает ничем человеческую славу и все то, что люди ценят очень высоко и чему они готовы посвятить свою жизнь. На первое место он ставит скромность, доброту, смирение и любовь. Когда наша земная жизнь закончится, именно это будет самым главным, нетленным сокровищем человека. Это то сокровище, которое более всего необходимо для жизни в вечности. Святые отцы приводят такой пример: когда человек собирается в плаванье, он не берет с собою то, что ему не нужно. С собою берут запас воды и еды, компас и карту, которые будут указывать дорогу. Это самое необходимое, ради чего жертвуют всем остальным. И в вечность так же человек возьмет с собой только то, что сможет ему там помочь".

О таинстве Причастия и переливании крови

"Для того, чтобы более-менее понятно для современного человека пояснить, что происходит в таинстве Евхаристии, можно привести такой пример. В медицине существует процедура, когда человеку делают переливание его собственной крови. Из тела выводится кровь, в специальном фильтре она очищается от вредных примесей или, наоборот, обогащается теми компонентами, которые организм больного уже не может сам вырабатывать в необходимом количестве. И такая обеззараженная и обогащенная кровь сразу же вливается снова в тело человека. Что-то подобное происходит и в наших отношениях с Христом. Бог становится человеком. Он берет на Себя наше поврежденное естество, которое претерпело тления, в Себе его исцеляет, насыщает Божественностью, вечностью, бессмертием, и после этого Свое человеческое Тело и Свою человеческую Кровь, которые уже прошли через смерть и Воскресение, возвращает нам, чтобы и мы в себе носили зачаток Воскресения и были причастниками вечности. И такая "процедура" приобщения к Божественной жизни доступна нам только в храме Божьем".

Об одном гвозде и сетях дьявола

"Диавол всячески пытается уловить человеческую душу в свои сети, для того чтобы погубить ее. У одного из христианских писателей есть такой образ. Некий человек однажды увидел очень красивый дом, который был выставлен на продажу по очень низкой цене. Этот дом очень понравился человеку, и он захотел его купить. Однако владельцем дома оказался диавол. Это смутило человека, но дом был очень красивым. И человек пошел на сделку. В обмен на дом диавол выставил только одно условие: я отдаю тебе этот дом бесплатно, но оставляю в нем в своем владении один гвоздь. Человеку это условие показалось очень простым, ведь что может быть плохого в одном гвозде? Сделка состоялась, и диавол исчез. Но спустя некоторое время, когда человек уже обжился в новом доме, диавол появился с гвоздем в руке и забил его в стену самой центральной комнаты дома. На этот гвоздь диавол повесил коровью требуху. В очень короткое время по дому распространилась такая вонь, что человек был вынужден покинуть его навсегда. Эта история показывает, насколько опасно давать диаволу пусть самую небольшую власть над нами. Он на этом не остановится, пока не погубит нас окончательно".

О том, как недостатки влияют на счастье

"Господь не говорит, что счастливы люди обеспеченные, властвующие, довольные собой. Он говорит, что счастливыми, блаженными могут быть лишь те, кто является нищим духом, то есть люди, знающие свои недостатки и желающие их исправить. Особенность нищих духом состоит также и в том, что они всегда воспринимают все происходящее, как волю Божию, будь оно хорошим или плохим, и никогда не ропщут на своего Творца".

О том, как богатство может помочь войти в Царство Небесное

"Христианский апологет Климент Александрийский пишет, что даже деньгами мы можем приобретать себе вечность и, раздавая миру преходящее, получать за это вечное жилище на Небесах. В мире всегда было много состоятельных людей. И Господь не говорит, что Царство Божие закрыто для них. Из истории Церкви мы знаем множество примеров, когда святыми становились богатые люди: цари, князья, вельможи. И если мы относимся к своему богатству не как его хозяева, а как его распорядители, помня о том, что все, что мы имеем, дано нам Господом, и при этом используем его на благо окружающих, в таком случае богатство может открыть нам двери в вечность".

О том, как через "ушко иголки" попасть в вечность

"Христос сравнивает богача, который пытается спастись, с верблюдом, который желает пройти через ушко иголки. В церковной традиции существуют разные толкования того, что означают слова "ушко иголки". Кто был в Иерусалиме, тот знает, что в одной из стен этого города есть небольшой проход, меньше человеческого роста, через который можно зайти, только согнувшись. Конечно, через такой проход верблюд пройти никогда не смог бы, особенно, если бы он был с поклажей. Этот образ святые отцы понимают и в духовном плане. Так, блаженный Феодорит Кирский говорит: верблюд - это человеческая душа, а поклажа - это богатство, которым человек отягощает свою душу на протяжении своей жизни. И если человек не избавится от того, что является ненужным для души, он никогда не пройдет в ворота вечности".

Об искре Божества и зле, которые живут в человеке

"Нам необходимо научиться видеть в себе зло, которое делает нас недостойными даже человеческого звания, не говоря уже о том, что оно делает нас неспособными приобщиться к Божественной жизни, - что является нашим призванием. В то же время мы должны также научиться видеть в себе образ Божий, ту искру Божества, которую Господь Сам вложил в нашу природу и которую мы должны не только уберечь, а и усилить, которой мы должны дать воссиять через подвиг всей нашей жизни".

О том, зачем необходимо смиряться и видеть свои слабости

"Смирение - это не самоунижение, смирение – это правильная оценка своего внутреннего состояния. По словам святых отцов, смирение имеет несколько измерений. Главное среди них – смирение перед Богом... Одновременно смирение сближает человека не только с Богом, но и с другими людьми. Если человек смиренный, он обязательно видит свои грехи, свою слабость и немощность в борьбе с ними. А если человек признает свою слабость, он никогда не будет судить другого человека. Смиренный человек понимает, что каждый человек, несмотря на его пристрастия и пороки, является образом Божиим - омраченным изуродованным, но все равно Его образом. И в любой момент этот образ может раскрыться".

О том, почему люди умирают

"Грехопадение - это та страшная катастрофа, которая произошла в нашей истории и от которой всё, как мы говорим, идет не так. Грех изуродовал человеческую красоту, исказил те человеческие качества, которыми Господь обильно одарил человека. И самое главное, грех стал причиной смерти... Святые отцы говорит, что смерть - это не только и не столько наказание, смерть – это, прежде всего, благодеяние Божие. Грех имеет свойство накапливаться. И можно себе только представить, что было бы с человечеством, если бы человек не умирал, а грех накапливался. Наверное, люди бы просто сошли с ума и своей злобой уничтожили эту планету еще на заре существования. Кроме того, сама по себе смертность побуждает человека к покаянию, к тому действию, которое очищает нас от всего порочного, что вошло в нашу природу после грехопадения. Покаяние, по мысли святых отцов, это та купель, которая возрождает человека к новой жизни".

О том, почему мы плачем

"Очень часто мы плачем не потому, что понимаем всю тяжесть нашего состояния, а наоборот, потому нам жаль самих себя. А это значит, что плачем не мы сами, а внутри нас плачет наша гордыня".

О том, почему важно читать Евангелие

"Одним из способов, каким благодать достигает человеческой души, является чтение Священного Писания и особенно - Нового Завета. Именно поэтому Святая Церковь за каждой Литургией предлагает нашему вниманию тот или иной отрывок Евангелия".

О том, как полюбить ближнего

"Мы понимаем, что нельзя заставить себя полюбить ближнего. Нельзя воспитывать в себе любовь к ближнему путем каких-то особенных действий или интеллектуальных усилий. Любовь к ближнему должна естественно происходить из нашей любви к Богу и нашей христианской жизни. Любовь к ближнему также может проявляться исключительно в наших делах. Прежде всего, это любовь к тем, кто окружает нас".

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ - специально для сайта "Подробности".