«Палаты № 6»: Юрист прокомментировала предложения Саакашвили по реформе судебной системы Украины

В телеграмм-канале EQUILIBRIUM рассказали, как глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили показал свое видение реформы украинской судебной системы.

«Я буду предлагать их слить в один общий суд в виде палат. Отдельно чуть-чуть, как здание, вынести уголовный суд, потому что, когда человека там за 15 лет судят, а рядом дело о разводе разбирается, это, конечно, разные вещи. Просто для удобства их разграничить».

В свою очередь, народный депутат, юрист Антонина Славицкая прокомментировала в своем телелеграмм-канале слова Саакашвили.

«Всех слить. В один общий суд. В виде палат № 6», - написала Славицкая.