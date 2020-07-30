Юрист назвала истинную причину предложенной Саакашвили судебной реформы в Украине

Когда глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили говорит о реформах, то складывается такое впечатление, что он помогает Западу искать своих контрагентов в Украине и осуществлять с их помощью влияние. А поэтому такого рода заявления являются настоящей катастрофой.

Об этом в своем авторском материале для издания "Резонанс" написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

По ее мнению, главный лейтмотив Саакашвили - это сокращение единиц судебной системы.

Предлагается ликвидировать административные, хозяйственные и общие суды, а вместо этого создать окружной центр правосудия. Всего из 764 судов должно остаться 200, «куда доступ будет облегчен и процедура будет намного быстрее и прозрачнее».

«Идея, в принципе, не нова. Не так радикально, как об этом говорит Саакашвили, но ликвидировать суды начали еще на экваторе президентства Петра Порошенко. По тогдашней реформе, Верховный Суд (без Украины) был бы признан единственной кассационной инстанцией. Это означало, что все существующие на тот момент Высшие суды ликвидируются, а кассационные дела, которые в них рассматриваются, перенаправляются на рабочие столы к новоизбранным судьям Верховного Суда», - рассказала Славицкая.

Юрист заметила, что обывателю нравится, когда сокращают чиновников, поскольку они, по общему убеждению, только паразитируют на «рядовых гражданах». Поэтому идея Саакашвили может многим и понравиться. Однако следует понимать, что меньше судов не значит меньше дел. Меньше судов означает большую нагрузку на одного судью. И большие очереди за правосудием.

В качестве примера она напомнила, как Порошенко предупреждали, что с ликвидацией судов дела перераспределят между другими судами и только кассационных жалоб на одного судью добавится около шестисот.

«И это не считая новых дел, которые будут поступать в регулярном режиме. С такой нагрузкой работа высшей судебной инстанции может быть надолго заблокирована и откроется широкое поле для злоупотреблений через произвольное определение очередности рассмотрения «зависших» дел.

Следующий пункт, на который обратила внимание Славицкая, заключается в том, чтобы убрать «множественность» системы контроля судов: ликвидировать Высший совет правосудия (ВСП), Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Государственную судебную администрацию (ГСА), а вместо них - создать единый орган судебного контроля.

Как считает Славицкая, многочисленные активисты и «евроинтеграторы» должны уже готовить для Саакашвили «публичное сожжение».

«Ведь, по их представлениям, во все вышеперечисленные органы так или иначе были имплантированы зарубежные эксперты, или же контролеры… Хотя, возможно, упомянутый Михаилом единственный орган судебного контроля - это также проект под грант? То есть здесь мы имеем дело не с реформой, а с перераспределением денежных потоков, которые текут с Запада», - отметила юрист.

Еще одна новация с грузинским привкусом – это так называемое «альтернативное правосудие». Речь идет о создании институтов третейского суда и применения медиации.

Также в своих заявлениях Саакашвили отдает дань и веяниям последнего времени - провозглашенному президентом курсу на диджитализацию.

«В дополнение к «государству в смартфоне» он хочет внедрить и «суд в смартфоне». Предполагается, что такая программа будет заниматься автоматическим распределением дел, позволит подавать иск онлайн, так же онлайн оплатить судебный сбор или передать доказательства, а также получать копии судебных решений. Впрочем, как это должно работать на практике - Саакашвили не объясняет. Оно и не удивительно. Уже существующий опыт доказывает, что это не будет никак», - пишет Славицкая.

По ее мнению, даже пережив эпоху Порошенко с его выписанными из-за рубежа «специалистами» и «реформаторами», Украина еще никогда не знала такого стыда, и не сталкивалась с такой смесью цинизма и непрофессионализма.

«Нам нужен «маленький суперсуд», говорит Саакашвили. На самом деле нет - нам нужен маленький супермозг, чтобы хоть немного думать перед тем, как выпускать на публику подобных персонажей», - считает юрист.

Славицкая говорит, что и к самому Саакашвили есть один вопрос: Была ли отреформирована судебная система Грузии? Очевидно, что нет. Грузинская реформа провалилась, в чем экс-президент Грузии признался интервью Ксении Собчак. Он тогда уточнил, что для того, чтобы в системе грузинского правосудия то изменилось, надо сделать так, «как в Украине сделали с правительством - пригласить туда иностранцев», а именно - «английских или американских судей».

Юрист предположила, что такие «персонажи» как Саакашвили появляются в нашем политическом паноптикуме чтобы закрепить и без того имеющуюся подчиненность Украины Западу и наводненить страну представителями иностранной Фемиды.

«У нас уже многое отдано на откуп американским или европейским кураторам, но судебная система пока была в стороне подобной капитуляции. Очевидно, пришло время сдать и ее. А такой трагикомический персонаж, как Саакашвили, подведет под эту задачу соответствующую базу. Еще заработает на этом денег, а затем поедет дальше - искать другую колонию. Мы же останемся с тем, что имеем на сегодняшний день. Разрушенной государственностью, контролем из-за рубежа и продажностью наших власть имущих иностранным кукловодам», - резюмировала Славицкая.