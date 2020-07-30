Тысячи верующих УПЦ приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы

В Святогорской лавре 30 июля отмечают день чудотворной Святогорской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в торжествах в честь Святогорской иконы принимают участие тысячи православных верующих.

Праздничные службы в обители начались накануне, 29 июля.

В 13.00 в Свято-Успенском соборе обители был прочитан 9-й час и отслужена малая вечерня с акафистом Пресвятой Богородице перед Святогорским чудотворным образом.

30 июля торжественные богослужения прошли в Свято-Успенском соборе обители.

Божественную литургию возглавил наместник Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений.

«Сегодня, глядя на всех, видишь отпечаток радости и счастья на лицах и понимаешь, почему наши благочестивые предки обращались к Божией Матери, как к «Радости всех радостей», а в акафисте восклицали: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором». Как дети прибегают в каких-то скорбных моментах или затрудненных обстоятельствах жизни к своей матери, так и мы, все Ее дети, прибегаем к нашей общей Матери и Заступнице Усердной рода христианского, Царице Небесной...Перед образом мы видим приношения народа Божьего к чудотворному образу Божией Матери, которые люди приносили по причине многих чудес, исцелений, случаев помощи.. Изображение Ее Честного образа мы зрим очима телесными, но умом восходим в Горний Иерусалим, в Небесное Царство, к Престолу Божьему, где стоит в нынешнее время и молится за нас Царица Небесная», - сказал митрополит Арсений.

Он призвал верующих « с верой и дерзновением» обращаться в молитвах к Божией Матери, радоваться жизни и «с покаянием воспринимать все то, что по грехам нашим с нами случается, но в то же время просить Бога и Божью Матерь» о милости и прощении грехов.

Как сообщалось ранее, накануне праздника Митрополит Арсений рассказал о чудесах по молитвам к Святогорской иконе Божией Матери.

***Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодии.

История написания чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери связана с одним афонским старцем-иконописцем, который посетил Святые Горы вскоре по открытии монастыря в 1844 году.

Долгое время икона находилась в Иоанно-Предтеченской церкви, в которой в то время молился несший подвиг затвора в меловой скале преподобный Иоанн Святогорский.

Здесь икона была чудесно сохранена не только от сырости, но и от пожара, случившегося в пещерном храме. После возвращения Святогорской иконы в Лавру в 1992 году по сегодняшний день по молитвам перед нею совершается много чудес и исцелений.