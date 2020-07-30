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Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях коронавирусных ограничений

30.07.2020 / 17:52
Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы в Украине на 25 октября.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал Зеленский на совещании в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Источник

выборы, Зеленский
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