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В Киеве опять запретили купаться на всех пляжах

23.07.2020 / 17:59
Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.

Что и где обнаружили:

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) - на пляже "Предместная Слободка";
плавающие примеси (мелкие водоросли) - на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный";
отклонения из-за запаха - пляж "Галерный";
отклонения водородного показателя - пляж "Вербный";
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, исключительно, как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в Госпотребслужбе.

Напомним, кишечную палочку в столичных водоемах находят не впервые.

Также ранее в Госпотребслужбе оценили вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей.

Источник

пляж, кишечная палочка, Киев
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