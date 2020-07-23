Войти | Зарегистрироваться
18:49

четверг,
23 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 27 июля

23.07.2020 / 18:12
Во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Об этом передает пресс-служба Главы государства.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Во время заседания ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей. Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран – участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений", - подчеркнули в офисе Президента.

СММ ОБСЕ будет содействовать и поддерживать выполнение этих мероприятий.

Как сообщалось, власти Украины исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции.

В Офисе Президента также подчеркивают, что выборы на Донбассе могут состояться исключительно после получения Украиной контроля над границей, а также согласно Конституции и законодательству Украины.

Источник

Донбасс, перемирие, ТКГ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.