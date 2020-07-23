ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 27 июля

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Во время заседания ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей. Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран – участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений", - подчеркнули в офисе Президента.

СММ ОБСЕ будет содействовать и поддерживать выполнение этих мероприятий.

Как сообщалось, власти Украины исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции.

В Офисе Президента также подчеркивают, что выборы на Донбассе могут состояться исключительно после получения Украиной контроля над границей, а также согласно Конституции и законодательству Украины.

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