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Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

10.09.2020 / 09:01
Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие
Участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Об этом сообщает Офис президента по результатам внеочередного заседания ТКГ 9 сентября

Дословно: "Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции".

Заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции.

ОБСЕ на нем в который раз подтвердила безосновательность каких-либо обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил надежду, что "режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами".

По его словам, для этого украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, чтобы сохранить жизнь украинских военных и мирного населения.

Напомним: миссия ОБСЕ не обнаружила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы по сравнению с 5 июля 2020 года.

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что 7 сентября вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициями в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен заявлением Пушилина.

При этом бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, достаточно резко ответили на угрозы Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

Источник

Донбасс, перемирие, ТКГ
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