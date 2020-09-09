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Разработанная НАПК Антикоррупционная стратегия не предусматривает ничего хорошего для судебной власти

09.09.2020 / 18:53
Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) опубликовало доработанный проект Антикоррупционной стратегии. Данная инициатива вызывает недоумение у служителей Фемиды.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Глава НАПК Александр Новиков рассказал, что над финальной версией работали 30 экспертов и 12 общественных организаций, при этом скромно промолчал, кто же это были. А были это все те же, давно знакомые нам лица и организации: Жернаков и Шыба со своим ДЕЮРЕ, тут тебе и Бутко с её Автомайданом, туту тебе Чижик с Гражданским процессуальным кодексом. Сборище организмов на одном квадратом метре зашкаливало", - отмечают авторы поста.

Судьи обращают внимание на то, что, как следствие, ни о каком сбалансированном проекте, который соответствует международным нормам, и речи быть не может. Он полностью игнорирует и предоставленные ранее замечания от Высшего совета правосудия (ВСП) и судейского сообщества. "Теперь у нас:

- снова внедряют неконституционный механизм контроля за членами ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) (привет, полный контроль над судебной властью международными организациями и соросятами);

- усиливают роль Общественного совета доброчестности (ОСД) (привет, заработные платы членам ОСД, без любой ответственности за принятые бестолковые и безграмотные решения);

- вводят стандарт "обоснованного сомнения в доброчестности судьи" (тут все судьи сразу же превратились в недоброчестных, пока члены ОСД не выдадут им за денежку мандат доверия, как это было при Порошенко-Козьякове);

- предусматривают, что пока не будут рассмотрены все жалобы, судья не сможет уйти в отставку (привет, масса искусственных жалоб, чтобы не дать уйти судье в отставку);

- предусматривают трансляцию всех дисциплинарных производств по судье онлайн (привет, вырезанные слова, заказные сюжеты и прочее. Забудем о стандартах и выводах Консультативного совета европейских судей (КРЕС))", - сказано в сообщении.

"Хорошая стратегия. Хорошая только для соросят. Ни для судебной власти, ни для общества она ничего хорошего не даст", - резюмируют судьи.

судьи, НАПК, Антикоррупционная стратегия
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