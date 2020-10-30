Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

На это указал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"НАПК действительно проводило проверки судей Конституционного суда. Но только вчера, после решения Конституционного суда, узнало, почему господин глава Конституционного суда так быстро принял это решение. Потому что вчера была опубликована информация, что он в 2018 году фактически приобрел на оккупированной территории Украины, в соответствии с законодательством страны-агрессора, имущество, но не указал его в декларации", - сказал он на заседании СНБО Украины 29 октября.

По мнению Новикова, принимая резонансное решение по антикоррупционному законодательству, глава КС фактически освобождал себя от ответственности. "Чем нарушил фундаментальные правовые принципы, которые определяют, что судья не может быть судьей в собственном деле", - отметил он.

Глава НАПК также заявил, что председательствовавший на заседании КС судья Сергей Головатый, который "закрыл от президента и парламента это слушание", и потом написал особое мнение, не имел право принимать участие в рассмотрении, поскольку в его действиях уже было установлено наличие признаков преступления в соответствии со статьей, которую КС отменил.

"У судей Слиденко и Мойсика имелись признаки нарушения ст. 52 закона о предотвращении коррупции, и они отменили этим решением собственную ответственность", - добавил он.

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