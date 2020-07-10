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Купаться запрещено: на 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

10.07.2020 / 17:16
В Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве проинформировали о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева.

Как сообщила пресс-служба ведомства, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений. В частности, по следующим показателям:

- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Черторый»;

- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Тельбин»;

- наличие мелких водорослей и запаха - пляж «Галерный»;

- водородный показатель - пляжи «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка» и «Центральный»;

- биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи «Венеция», «Детский», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Троещина», «Черторый», «Вербный» и «Пуща- водица ».

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

- общее микробное число: пляж «Вербный»;

- наличие общих коли форм: пляжи «Вербный», «Предместная Слободка» и «Центральный»;

- общее железо: пляжи «Радуга», «Центральный» и «Черторый»,

- марганец: пляж «Центральный».

Питьевые фонтанчики на пляжах «Галерный» и «Троещина» отсутствуют.

Исследования проведены Государственным учреждением «Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

О результатах исследований информирована Киевская городская государственная администрация и Коммунальное предприятие «Плесо». Представлены предложения о проведении мероприятий по соблюдению санитарного законодательства.

Источник

пляж, кишечная палочка, Киев
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