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Депутаты собрали подписи за проведение внеочередной Рады 14 июля

10.07.2020 / 16:45
Народные депутаты собрали необходимое количество подписей в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Евгения Кравчук.

"Уже есть более 150-ти подписей за проведение внеочередного заседания парламента 14 июля", - сказала политик.

Стоит заметить, что распоряжение Председателя Верховной Рады о созыве этого заседания на сайте ВР пока не опубликовано.

Напомним, 8 июля член фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что народные депутаты начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады 14 июля - для рассмотрения шести законопроектов.

Источник

заседание, ВР
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