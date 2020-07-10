Депутаты собрали подписи за проведение внеочередной Рады 14 июля

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Евгения Кравчук.

"Уже есть более 150-ти подписей за проведение внеочередного заседания парламента 14 июля", - сказала политик.

Стоит заметить, что распоряжение Председателя Верховной Рады о созыве этого заседания на сайте ВР пока не опубликовано.

Напомним, 8 июля член фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что народные депутаты начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады 14 июля - для рассмотрения шести законопроектов.

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