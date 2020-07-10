Украина и НАТО договорились усилить военное присутствие в Черном море

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, при обсуждении ситуации безопасности в акватории Черного моря собеседники согласились, что ситуация продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Министр обороны также акцентировал на необратимости реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора и поблагодарил за решение Североатлантического совета о признании Украины Партнером с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partner - EOP).

Он подчеркнул, что новый статус Украины расширит возможность для диалога и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками, включая обмен информацией, новые должности для военнослужащих ВСУ в штабах военной командной структуры НАТО, более широкий доступ к программам совместимости и учений, в том числе по тематике статьи 5 Североатлантического договора, которые открыты только для его государств-членов и участников этой программы.

Глава оборонного ведомства также акцентировал на необходимости возобновить регулярные заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, а также заверил, что Украина, как надежный партнер НАТО будет продолжать предоставлять силы и ресурсы для операций по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО.

Кроме того, Таран пригласил Столтенберга с официальным визитом в Украину, сообщает пресс-служба.

Источник