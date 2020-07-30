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НАБУ не предоставило ВАКС необходимых доказательств по делу Холоднюка

30.07.2020 / 08:39
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновию Холоднюку, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в злоупотреблении влиянием, что зафиксировано на так называемых "пленках Окружного административного суда города Киева".

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Соросенок Маселко в очередной раз выступил глашатаем НАБУ и рассказал о радостной новости, что ВАКС избирает меру пресечения главе ГСА Холоднюку. В то же время в НАБУ рассказали, что минимальный залог для Холоднюка будет не меньше 1 млн. грн. Однако в ходе судебного заседания уже шла речь о залоге в 500 тыс. грн.", - сообщают судьи.

Авторы поста обращают внимание на то, что в предоставленных суду материалах НАБУ нет необходимых доказательств. "ВАКС послушал НАБУ и... огласил перерыв до 3 августа. Инсайд говорит, что в предоставленных в суд материалах НАБУ вообще ничего нет. Судья из ВАКС не захотел легализировать тот бред, что передали из Антикоррупционного бюро. Перерыв сделали в первую очередь для детективов НАБУ. Чтобы те собрали необходимые доказательства", - отмечают они.

суд, НАБУ, ВАКС, Холоднюк
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