Митрополит Антоний рассказал, что значит свобода для христиан

Господь помогает обрести настоящую свободу, не запрещая, а направляя действия человека в правильное русло.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о смысле этой фразы из Священного Писания рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Часть христиан укоряют: у вас одни запреты — того нельзя, другого нельзя. На это ещё в I веке апостол Павел сказал, что нет, позволительно всё, но надо разбираться, полезно ли это.

Почему думать надо об этом? Чтобы ничто не обладало человеком. Апостол учит христиан быть выше страстей, привычек, соблазнов, быть господином, а не рабом того, что кажется привлекательным, а потом губит своего раба», - рассказал митрополит Антоний.

По его словам, «начинается подобное рабство чаще всего с самого незаметного на первый взгляд — с желания вкусно и неумеренно поесть и выпить, а приводит, как правило, к распущенности. Это такой бич, который разрушает самое драгоценное, что дал Бог каждому».

Апостол Павел в своем послании напоминает, что мы душой и телом можем стать храмом Святого Духа, а значит —нам не всё полезно, хотя и нечего не запрещено.

«Но какой уж из нас храм, если грехов тьма? На грехи есть покаяние, на бессилие — молитва, на расслабленность — усилие воли… Мы не свои, мы Божии, и Господь заботится о нас, только мы часто не заботимся об этом. Однако Господь не забывает нас, Господь напоминает нам, что мы «куплены дорогой ценой» (1Кор. 6:20). Это сознание должно нас вдохновить, должно зажечь горячее желание прославлять Бога всеми силами души и тела. Но это не ранее того, когда укоренится незыблемая память о том, что всё у нас — от Бога. апостол Павел наставляет нас, указывая на постепенность восхождения к Богу и на конечную цель его», - объяснил митрополит Антоний.

Церковь помогает нам, устанавливая посты, которые учат владеть собой и искать усерднее помощи Божией.

«Церковь своими установлениями не ограничивает нашей свободы, а только направляет её в нужное русло, чтобы каждый мог найти надежный берег, а не увязнуть в трясине собственного безрассудства, оберегая свою «свободу», - заключил митрополит Антоний.