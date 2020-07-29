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Укрупнение районов не приведет к сокращению количества школ и больниц - Шмыгаль

29.07.2020 / 17:56
Укрупнение районов в Украине не приведет к сокращению количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга на Полтавщине 28 июля.

"Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов - это лишь изменение административных границ и подчинения... Все останется на месте", - заверил Шмыгаль.

Он добавил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.

Напомним, Верховная Рада 17 июля поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 136 новых районов.

Источник

Шмыгаль, укрупнение районов
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